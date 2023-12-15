ЮНЕСКО взяло под усиленную защиту еще пять украинских объектов

Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта утвердил решение внести еще пять объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.
Как отметили в МКИП, речь идет о памятниках культурного наследия, которые расположены в Одессе, Чернигове, Львовской и Закарпатской областях, а именно:
- Деревянные церкви в Карпатском регионе. Церковь Архангела Михаила, Ужок, Закарпатская область;
- Деревянные церкви в Карпатском регионе. Деревянная церковь Св. Юра, Дрогобыч, Львовская область;
- Здание Одесского национального академического театра оперы и балета;
- Здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха;
- Спасо-Преображенский собор Чернигова.
Заместитель министра культуры Анастасия Бондар презентовала перечень объектов, которые предоставила Украина, и отметила значительные потери культурной инфраструктуры и объектов культурного наследия в результате войны.
Также заведующая сектором по мониторингу ситуации на временно оккупированных территориях Министерства культуры и информационной политики Лина Дорошенко отметила, что сейчас уже 25 объектов культурного наследия Украины пользуются высоким уровнем защиты от военных атак и угроз.
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