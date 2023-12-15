ЮНЕСКО взяло під посилений захист ще п'ять українських об'єктів

Йдеться про пам’ятки культурної спадщини у Одесі, Чернігові, а також у Львівській та Закарпатській областях.

Фото: Міністерство культури

Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту затвердив рішення внести ще п’ять об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури.

Як зауважили в МКІП, йдеться про пам’ятки культурної спадщини, які розташовані в Одесі, Чернігові, у Львівській та Закарпатській областях, а саме:

Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Церква Архангела Михаїла, Ужок, Закарпатська область;

Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Дерев’яна церква Св. Юра, Дрогобич, Львівська область;

Будівля Одеського національного академічного театру опери та балету;

Будівля Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха;

Спасо-Преображенський собор міста Чернігів.

Заступниця міністра культури Анастасія Бондар презентувала перелік обʼєктів, які подала Україна, та зауважила про значні втрати культурної інфраструктури й об’єктів культурної спадщини внаслідок війни.

Також завідувачка сектору з моніторингу ситуації на тимчасово окупованих територіях Міністерства культури та інформаційної політики Ліна Дорошенко зазначила, що зараз вже 25 об’єктів культурної спадщини України користуються найвищим рівнем захисту від військових атак та загроз.

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