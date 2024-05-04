На Волыни нашли исторический памятник времен Киевской Руси: фото

На Волыни найден еще один исторический памятник времен Киевской Руси. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.
Так, найдена вырезанная каменная плита ХІІ-ХІІІ ст. с изображением двух ангелов.
Отмечается, что ее нашли усилиями прокуроров Луцкой окружной прокуратуры найдено то же уголовное производство, в ходе которого от незаконной продажи на интернет-аукционе спасли памятник периода Киевской Руси – плиту ХІІ-ХІІІ ст. с изображением «Святого воина».
Уникальную находку передадут в Национальный музей истории Украины для проведения исследования ее научной, исторической, культурной и художественной ценности.
Ранее мы писали, что в марте на интернет-аукционе незаконно выставили историческую памятку «Святого воина».
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