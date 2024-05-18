Требование ТЦК будет считаться врученным также и с момента проставления отметки о невозможности ее вручения – вступил в силу закон

18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449), обязывающий мужчин обновить свои военно-учетные данные и указать актуальный адрес проживания. Это можно сделать, в частности, через приложение Резерв+, которое фактически является Электронным кабинетом военнообязанного. Ведь по новому закону, даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК, оно будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать в отношении уклоняющегося соответствующие ограничения в праве вождения.
Так, день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождение, места жительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК о другом адресе, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого через суд ТЦК сможет ставить вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем.
Кроме того, неуточнение военно-учетных данных позволит руководителю ТЦК обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.
Так, в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации вводится новая статья 27 «Меры воздействия».
В соответствии с ней, в случае неисполнения при мобилизации гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации), руководитель ТЦК обращается в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.
В случае получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, его руководитель в течение 5 дней со дня получения такого ответа направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес его местонахождения, места жительства или пребывания требование об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом (далее – требование).
Днем вручения требования являются:
1) день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;
2) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, уведомленного этим лицом ТЦК;
3) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса.
В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность (обязанности), ТЦК обращается в суд в порядке, установленном законом, по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством под время мобилизации – на срок до выполнения или отзыва такого требования.
Напомним, что переходные положения предполагают, что граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:
Следует отметить, что закон предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты по прибытии к новому месту жительства обязаны в 7-дневный срок встать на военный учет. В случае декларирования места жительства лица по декларации о месте жительства, поданной в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, взятие на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется соответствующими районными (городскими) ТЦК на основании сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов в электронной форме, отправленных органами регистрации через Единую информационную систему МВД в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
В течение действия правового режима военного положения призывники, военнообязанные и резервисты, покинувшие или покинувшие свое место жительства, обязаны в семидневный срок с даты взятия на учет внутренне перемещенного лица стать на военный учет в ТЦК по месту нахождения на учете внутренне перемещенного лица.
Невыполнение таких обязанностей, в том числе, неуточнение своих данных, как следует из закона, дает возможность руководителю ТЦК обратиться в полицию по поводу административного задержания и доставку такого гражданина в ТЦК, а также впоследствии – в суд по ограничению в праве управлять автомобилем.
Автор: Наталья Мамченко
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