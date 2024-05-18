Требование ТЦК будет считаться врученным также и с момента проставления отметки о невозможности ее вручения – вступил в силу закон

День проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения, местожительству или пребывания лица, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса, будет считаться днем вручения требования ТЦК.

18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449), обязывающий мужчин обновить свои военно-учетные данные и указать актуальный адрес проживания. Это можно сделать, в частности, через приложение Резерв+, которое фактически является Электронным кабинетом военнообязанного. Ведь по новому закону, даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК, оно будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать в отношении уклоняющегося соответствующие ограничения в праве вождения.

Так, день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождение, места жительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК о другом адресе, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого через суд ТЦК сможет ставить вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем.

Кроме того, неуточнение военно-учетных данных позволит руководителю ТЦК обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

Так, в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации вводится новая статья 27 «Меры воздействия».

В соответствии с ней, в случае неисполнения при мобилизации гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации), руководитель ТЦК обращается в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

В случае получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, его руководитель в течение 5 дней со дня получения такого ответа направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес его местонахождения, места жительства или пребывания требование об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом (далее – требование).

Днем вручения требования являются:

1) день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

2) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, уведомленного этим лицом ТЦК;

3) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса.

В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность (обязанности), ТЦК обращается в суд в порядке, установленном законом, по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством под время мобилизации – на срок до выполнения или отзыва такого требования.

Напомним, что переходные положения предполагают, что граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:

в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

Следует отметить, что закон предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты по прибытии к новому месту жительства обязаны в 7-дневный срок встать на военный учет. В случае декларирования места жительства лица по декларации о месте жительства, поданной в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, взятие на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется соответствующими районными (городскими) ТЦК на основании сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов в электронной форме, отправленных органами регистрации через Единую информационную систему МВД в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В течение действия правового режима военного положения призывники, военнообязанные и резервисты, покинувшие или покинувшие свое место жительства, обязаны в семидневный срок с даты взятия на учет внутренне перемещенного лица стать на военный учет в ТЦК по месту нахождения на учете внутренне перемещенного лица.

Невыполнение таких обязанностей, в том числе, неуточнение своих данных, как следует из закона, дает возможность руководителю ТЦК обратиться в полицию по поводу административного задержания и доставку такого гражданина в ТЦК, а также впоследствии – в суд по ограничению в праве управлять автомобилем.

Автор: Наталья Мамченко

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