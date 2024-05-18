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На Закарпатье памятник археологии «Стоянка пещерная» взяли под особую охрану

07:00, 18 мая 2024
Прокуратура через суд обязала Карпатский биосферный заповедник заключить охранный договор на памятник археологии национального значения.
На Закарпатье памятник археологии «Стоянка пещерная» взяли под особую охрану
Фото: Закарпатская областная прокуратура
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Памятник археологии национального значения - "Стоянка пещерная" (1,5 млн. - 10 тыс. лет до н.э.), расположенная в селе Великая Уголька Тячевского района Закарпатской области, взяли под особую охрану. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Тячевская окружная прокуратура Закарпатской области в судебном порядке обязала Карпатский биосферный заповедник заключить охранный договор на памятник археологии национального значения.

В 2023 году Закарпатский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал противоправным бездействие заповедника, ведь такой документ не был заключен самостоятельно.

Пока решение суда реально выполнено.

Карпатский биосферный заповедник, на территории которого находится археологический памятник, фактически заключил охранный договор с Департаментом культуры Закарпатской областной военной администрации.

Заключение такого договора предоставляет возможности для предотвращения его разрушения и уничтожения, а также будет способствовать сохранению как уникального источника истории.

Известно, что стоянка, расположенная на склоне горы в с. Большая Уголька Тячевского района Закарпатской области была обнаружена в 1972 году. Историки указывают, что возникла она 1,5 млн – 10 тыс. лет до нашей эры, и была первой в Закарпатье пещерной стоянкой людей каменного века. Теперь с ее помощью можно изучать, как жило население региона во времена палеолита.

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