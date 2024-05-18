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На Закарпатті пам’ятку археології «Стоянка печерна» взяли під особливу охорону

07:00, 18 травня 2024
Прокуратура через суд зобов’язала Карпатський біосферний заповідник укласти охоронний договір на пам'ятку археології національного значення.
На Закарпатті пам’ятку археології «Стоянка печерна» взяли під особливу охорону
Фото: Закарпатська обласна прокуратура
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Пам’ятку археології національного значення – "Стоянка печерна" (1,5 млн. – 10 тис. років до н.е.), яка розташована в селі Велика Уголька Тячівського району Закарпатської області, взяли під особливу охорону. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. 

Тячівська окружна прокуратура Закарпатської області у судовому порядку зобов’язала Карпатський біосферний заповідник укласти охоронний договір на пам'ятку археології національного значення.

У 2023 році Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури та визнав протиправною бездіяльність заповідника, адже такий документ не було укладено самостійно.

Наразі рішення суду реально виконано.

Карпатський біосферний заповідник, на території якого знаходиться археологічна пам’ятка, фактично уклав охоронний договір із Департаментом культури Закарпатської обласної військової адміністрації.

Укладення такого договору надає можливості для запобігання її руйнуванню і знищенню, а також сприятиме збереженню як унікального джерела історії.

Відомо, що стоянку, розташовану на схилі гори в с. Велика Уголька Тячівського району Закарпатської області, виявили у 1972 році. Історики вказують, що виникла вона 1,5 млн – 10 тис років до нашої ери, і була першою на Закарпатті печерною стоянкою людей кам'яного віку. Наразі з її допомогою можна вивчати, як жило населення регіону у часи палеоліту.

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