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В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА проводят обыски

12:23, 7 августа 2024
Правоохранительные органы производят обыски на основании определения Голосеевского районного суда.
В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА проводят обыски
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В столице на территории Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА правоохранительные органы 7 августа производят обыски на основании определения Голосеевского районного суда г. Киева. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Как отмечается, целью обысков является выявление и фиксация сведений, связанных с деятельностью КО «Киевзеленстрой» и его взаимодействия с подрядными организациями.

В Департаменте заявили, что предоставляют все необходимые документы и всесторонне содействуют правоохранительным органам в проведении процессуальных действий.

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