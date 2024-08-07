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У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА проводять обшуки

12:23, 7 серпня 2024
Правоохоронні органи проводять обшуки на підставі ухвали Голосіївського районного суду.
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА проводять обшуки
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У столиці на території Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА правоохоронні органи 7 серпня проводять обшуки на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

Як зазначається, метою обшуків є виявлення та фіксація відомостей, пов’язаних із діяльністю КО «Київзеленбуд» та його взаємодії з підрядними організаціями.

У Департаменті заявили, що надають всі необхідні наявні документи та всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій.

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