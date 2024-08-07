АРМА оголошує про відбір управителя для суховантажного судна вартістю майже 109 млн гривень

Оцінкою було встановлено, що актив знаходиться в задовільному стані і може використовуватися, зокрема, як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів.

Джерело фото: АРМА

У АРМА оголосили про відбір управителя для побудованого в 2000 році суховантажного судна, що має 7 трюмів, вантажопідйомність яких складає 73 281 тонну дедвейту, а осадка становить 6,8 метра. Загальна довжина (LOA) складає 225 метрів, а ширина – 32,26 метра.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва це вантажне судно було передано до АРМА для управління. Наразі актив пришвартовано в Одеській області.

Повідомляється, що АРМА провело огляд активу та за його результатами підготувало усю необхідну документацію для передачі активу на конкурс.

Оцінкою було встановлено, що актив знаходиться в задовільному стані і може використовуватися, зокрема, як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів. Його оцінили в майже 109 млн гривень.

Наступним етапом управління активом буде оголошення відкритого конкурсу на Прозорро для обрання управителя цього активу.

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