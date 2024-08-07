Практика судів
  1. В Україні

АРМА оголошує про відбір управителя для суховантажного судна вартістю майже 109 млн гривень

13:35, 7 серпня 2024
Оцінкою було встановлено, що актив знаходиться в задовільному стані і може використовуватися, зокрема, як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів.
АРМА оголошує про відбір управителя для суховантажного судна вартістю майже 109 млн гривень
Джерело фото: АРМА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У АРМА оголосили про відбір управителя для побудованого в 2000 році суховантажного судна, що має 7 трюмів, вантажопідйомність яких складає 73 281 тонну дедвейту, а осадка становить 6,8 метра. Загальна довжина (LOA) складає 225 метрів, а ширина – 32,26 метра.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва це вантажне судно було передано до АРМА для управління. Наразі актив пришвартовано в Одеській області.

Повідомляється, що АРМА провело огляд активу та за його результатами підготувало усю необхідну документацію для передачі активу на конкурс.

Оцінкою було встановлено, що актив знаходиться в задовільному стані і може використовуватися, зокрема, як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів. Його оцінили в майже 109 млн гривень.

Наступним етапом управління активом буде оголошення відкритого конкурсу на Прозорро для обрання управителя цього активу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени ГРМЕ отримають доступ до інформації з обмеженим доступом, зможуть мати офіційних помічників та будуть фінансуватися з-за кордону

У Верховній Раді пропонують розширити повноваження Громадської ради міжнародних експертів та збільшити час на підготовку до співбесід з кандидатами на посади суддів ВАКС.

До 25 років мобілізувати не будуть, а кого встигли мобілізувати – звільнять у запас – Верховній Раді рекомендували прийняти закон

Завдяки публікаціям «Судово-юридичної газети» стосовно випадків мобілізації чоловіків до 25 років через колізію в законі, Верховна Рада розгляне комплексний законопроект, який вирішує цю проблему.

У ДСА є час до 5 жовтня, щоб прийняти порядок передачі судових справ ліквідованого ОАСК – підписано закон

Підписаний Президентом закон розділив справи, що залишилися від ОАСК, на три категорії – що буде з ними далі.

Дрібною буде вважатися крадіжка на суму до 3028 грн – Президент підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, яким введено нову класифікацію дрібних крадіжок – покарання буде залежати від вартості вкраденого.

Питання про доцільність зняття відбитків пальців вирішує слідчий чи прокурор – Верховний Суд

Проведення чи непроведення дактилоскопічної експертизи охоплюється свободою розсуду слідчого чи прокурора, зазначив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді