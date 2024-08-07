АРМА объявляет об отборе управителя для сухогруза стоимостью почти 109 млн гривен

Оценкой было установлено, что актив находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться, в частности, как плавучее зернохранилище для перевалки и хранения сухих грузов.

Источник фото: АРМА

В АРМА объявили об отборе управляющего для построенного в 2000 году сухогруза, имеющего 7 трюмов, грузоподъемность которых составляет 73 281 тонну дедвейта, а осадка составляет 6,8 метра. Общая длина (LOA) составляет 225 метров, а ширина – 32,26 метра.

На основании определения следственного судьи Печерского районного суда г. Киева это грузовое судно было передано в АРМУ для управления. В настоящее время актив пришвартован в Одесской области.

Сообщается, что АРМА провело обзор актива и по его результатам подготовило всю необходимую документацию для передачи актива на конкурс.

Оценкой было установлено, что актив находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться, в частности, как плавучее зернохранилище для перевалки и хранения сухих грузов. Его оценили почти в 109 млн гривен.

Следующим этапом управления активом станет объявление открытого конкурса на Прозорро для избрания управляющего этого актива.

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