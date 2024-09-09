Жителю Николаева, который заложил в ломбард телефон своего товарища, назначили общественные работы

36-летний мужчина попросил у знакомого телефона на несколько часов, а затем отнес его в ломбард.

В Центральном районном суде Николаева вынесен приговор 36-летнему жителю Николаева, заложившему в ломбард телефон своего товарища. Об этом сообщает областная прокуратура.

Судом установлено, что в мае текущего года фигурант, находясь по месту жительства своего знакомого, злоупотребляя его доверием, попросил у него на несколько часов мобильный телефон, не собираясь его возвращать.

В дальнейшем он заложил телефон в ломбард, причинив потерпевшему имущественные убытки на сумму около 4 тысяч гривен. Мужчина признавал свою вину.

Исследовав обвинительный акт и материалы досудебного следствия, суд пришел к выводу о доказанности вины мужчины в совершении уголовного проступка предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины, а именно завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), признал его виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов публичных работ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.