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Куда и в какой срок подается заявление о принятии наследства

09:36, 9 сентября 2024
Местом открытия наследства является место жительства наследодателя.
Куда и в какой срок подается заявление о принятии наследства
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Центральное межрегиональное управление Министерство юстиции напоминает, куда и в какой срок подается заявление о принятии наследства.

Такое заявление должно быть подано в государственную нотариальную контору или в частный нотариус (по выбору наследника) по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является место жительства наследодателя.

Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение основной части движимого имущества.

При этом необходимо иметь в виду, что наследство открывается вследствие смерти лица или объявления его умершим, а временами открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим.

Заявление о принятии наследства подается в шестимесячный срок с момента открытия наследства.

Что делать наследникам, пропустившим срок для подачи заявления о принятии наследства?

Наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут по письменному согласию всех других наследников, принявших наследство, подать нотариусу заявление о принятии наследства по месту открытия наследства.

Такие заявления наследников должны быть изложены в письменной форме и поданы нотариусу до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Подлинность подписей наследников на заявлении должна быть удостоверена в установленном порядке (нотариально). В случае отсутствия такого согласия по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

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