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Куди та в який строк подається заява про прийняття спадщини

09:36, 9 вересня 2024
Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.
Куди та в який строк подається заява про прийняття спадщини
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує, куди та в якій строк подається заява про прийняття спадщини.

Така заява має бути подана до державної нотаріальної контори чи до приватного нотаріуса (на вибір спадкоємця) за місцем відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

При цьому, необхідно мати на увазі, що спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою, а часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

Заява про прийняття спадщини подається в шестимісячний строк з часу відкриття спадщини.

Що робити спадкоємцям, які пропустили строк для подання заяви про прийняття спадщини?

Спадкоємці, які пропустили строк для прийняття спадщини, можуть за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину, подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини за місцем відкриття спадщини.

Такі заяви спадкоємців мають бути викладені у письмовій формі і подані нотаріусу до видачі свідоцтва про право на спадщину.

Справжність підписів спадкоємців на заяві має бути засвідчена у встановленому порядку (нотаріально). У разі відсутності такої згоди за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

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