В Киеве саперы изъяли обломки крылатой ракеты Х-101, фото

В понедельник, 2 сентября, в Киеве саперы изъяли обломки крылатой ракеты Х-101 класса. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
На месте происшествия саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса «воздух – земля».
К счастью, ни один человек не пострадал.
Напомним, в ночь на 2 сентября рф массированно обстреляла Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.
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