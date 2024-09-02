Зеленский подписал указы о введении санкций против коллаборантов и компаний с рф

Введены санкции против почти 150 юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры россии.

В понедельник, 1 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины против причастных к российской авиационной инфраструктуре и коллаборантов.

«Почти 150 субъектов – юридические и физические лица, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры россии. Также еще один пакет санкций против коллаборантов. Тех, кто избрал работать на зло – на войну. И задача для всех представителей Украины – делать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми», – сказал Президент в своем обращении.

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