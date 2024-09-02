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В Украине презентовали законопроект по возобновлению государственной власти в Крыму

19:18, 2 сентября 2024
Целью документа является создание предпосылок для восстановления государственной власти на полуострове после деоккупации.
В Украине презентовали законопроект по возобновлению государственной власти в Крыму
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Вице-премьер-министр Ирина Верещук представила законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму. Презентация прошла на заседании оборонного Комитета Верховной Рады, передает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О правовом режиме военного положения» об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым и Севастополе».

Эта законодательная инициатива направлена ​​на создание предпосылок для восстановления государственной власти на полуострове после деоккупации, способствовать его интеграции в систему публичного управления Украины. А также обеспечить проведение реформы местного самоуправления. В частности, создание новых районов, территориальных общин и органов управления.

Кроме этого, во время действия военного положения проектом закона предлагается образовать Военную администрацию АР Крым. Этот орган будет выполнять полномочия Совета министров и Верховной рады АР Крым, координировать и контролировать деятельность военных администраций низших уровней, выполнять ряд других полномочий.

Законопроектом также предусмотрено установить дату (с 27 февраля 2014 года) прекращения полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц и государственных служащих государственных органов, не перемещенных из ВОТ АР Крым.

«Я благодарна парламентскому Комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и коллегам, поддержавшим этот законопроект. Этот проект – о восстановлении украинской власти в Крыму. Он о Крыме, который был, есть и будет украинский», - добавила вице-премьер.

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