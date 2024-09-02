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В Україні презентували законопроект з відновлення державної влади в Криму

19:18, 2 вересня 2024
Документ має на меті створити передумови для відновлення державної влади на півострові після деокупації.
В Україні презентували законопроект з відновлення державної влади в Криму
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Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук презентувала законопроект з відновлення державної влади в Криму. Презентація відбулася на засіданні оборонного Комітету Верховної Ради, передає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі».

Ця законодавча ініціатива має на меті створити передумови для відновлення державної влади на півострові після деокупації, сприяти його інтеграції в систему публічного врядування України. А також забезпечити впровадження реформи місцевого самоврядування. Зокрема, створення нових районів, територіальних громад та органів управління ними.

Крім цього, на час дії воєнного стану проєктом закону пропонується утворити Військову адміністрацію АР Крим. Цей орган виконуватиме повноваження Ради міністрів та Верховної ради АР Крим, координуватиме та контролюватиме діяльність військових адміністрацій нижчих рівнів, виконуватиме низку інших повноважень.

Законопроектом також передбачено встановити дату (з 27 лютого 2014 року) припинення повноважень органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та державних службовців державних органів, які не були переміщені з ТОТ АР Крим.

«Я вдячна парламентському Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і колегам, які підтримали цей законопроєкт. Цей проєкт — про відновлення української влади в Криму. Він про Крим, який був, є і буде український», — додала віце-прем’єрка.

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