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Збитки у понад 800 000 грн на закупівлі шин: судитимуть посадовця Укртрансбезпеки

21:44, 2 вересня 2024
Посадовця обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі автомобільних шин.
Збитки у понад 800 000 грн на закупівлі шин: судитимуть посадовця Укртрансбезпеки
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У Києві прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно посадовця одного з управлінь Державної служби України з безпеки на транспорті за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем під час закупівлі автомобільних шин.

Як повідомила Київська міська прокуратура, обвинувачений відповідав за здійснення публічних закупівель для потреб Державної служби України з безпеки на транспорті та її територіальних підрозділів та безпідставно відхилив вигідніші пропозиції учасників торгів, вимагаючи від них сертифікати на шини, які не мав вимагати.

«За результатами проведеної закупівлі Державній службі України з безпеки на транспорті завдано збитки на суму понад 800 тис. гривень», - заявили у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.

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