Прокурор, який одержав квартиру у якості хабаря, постане перед судом

Квартиру в новобудові, вартістю понад 3,5 млн грн, прокурор оформив на дружину.

У понеділок, 2 вересня, прокурори САП направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Одеської області за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем, одержанні від забудовника неправомірної вигоди квартири в Одесі та використанні завідомо підробленого документа. Про це повідомила пресслужба САП.

Правоохоронці встановили, що, перебуваючи на посаді прокурора Одеської області, особа, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з мером Одеси, його заступником, колишнім керівником департаменту комунальної власності Одеської міськради, його заступником та іншими особами, здійснила безоплатну передачу приватному товариству-забудовнику 2 земельних ділянок в м. Одесі загальною площею майже 4 га, що спричинило громадським інтересам територіальної громади м. Одеси збитків у розмірі близько 130 млн грн.

«За вчинення цих дій очільник обласної прокуратури отримав від забудовника неправомірну вигоду квартиру в новобудові в м. Одесі, вартістю понад 3,5 млн грн, яку оформив на дружину», - заявили у САП.

Крім того, з’ясувалося, що посадовець умисно використав завідомо підроблені документи про оцінку земель, які були незаконно передані під будівництво. Прокуратура не замовляла проведення таких оцінок, а вартість земельних ділянок була заниженою та не відповідала ринковим цінам.

Дії колишнього очільника обласної прокуратури кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 358 КК України.

У липні 2023 року справа стосовно нього була виділена в окреме провадження з іншого провадження.

У САП додали, що у серпні 2023 року завершено досудове розслідування у справі щодо злочинної організації, серед учасників якої – мер Одеси, чинні та колишні посадовці Одеської міськради. Наразі триває ознайомлення з матеріалами у справі стороною захисту.

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