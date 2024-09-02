Як вимикатимуть світло 3 вересня — оприлюднили графіки

3 вересня впродовж всієї доби будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень.

У вівторок, 3 вересня, в Україні знову будуть графіки відключення світла. Світло протягом дня будуть вимикати в однієї та двох черг. Про це повідомила пресслужба «ДТЕК».

Зазначається, що за вказівкою «Укренерго» завтра будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Графіки будуть діяти наступним чином:

00:00 – 06:00 - одна черга;

06:00 – 09:00 - дві черги;

09:00 – 16:00 - одна черга;

16:00 – 24:00 - дві черги.

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