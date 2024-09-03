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Сам факт відсутності протоколу про затримання в матеріалах провадження не свідчить про недопустимість доказів чи слідчих дій – Верховний Суд

07:35, 3 вересня 2024
Верховний Суд звертає увагу на те, що вилучені під час огляду у готельному номері гроші та інші речі не можуть вважатися плодами отруйного дерева з огляду на те, що не було складено відповідно до положень КПК протокол затримання особи
Сам факт відсутності протоколу про затримання в матеріалах провадження не свідчить про недопустимість доказів чи слідчих дій – Верховний Суд
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Сам факт відсутності протоколу про затримання особи в матеріалах кримінального провадження жодним чином не свідчить про недопустимість усіх отриманих надалі доказів у цьому провадженні або ж про недопустимість слідчих дій. Зазначене порушення прав особи, яке виразилося в нескладанні протоколу про затримання, несвоєчасному складанні протоколу про затримання або ж про затримання особи раніше, аніж це зазначено у протоколі затримання, може бути усунуте шляхом констатації судом того часу затримання, коли воно реально відбулося. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 9 липня 2024 року по справі 678/428/23.

Обставини справи

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватою та засудив особу за ч. 5 ст. 185 КК.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що суди попередніх інстанцій залишили поза увагою факт незаконного затримання особи, яке виразилося у нескладанні протоколу про затримання.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС зазначає, що у справі відсутній протокол затримання засудженого, а останній стверджував, що був затриманий працівниками поліції, коли після проведення оглядів змушений був залишатися біля працівників поліції та був доставлений ними до управління поліції, а ухвалою слідчого судді був взятий під варту в залі суду.

ККС звертає увагу, що цей довід сторони захисту був врахований судами попередніх інстанцій, які констатували період затримання особи.

В ході касаційної перевірки матеріалів кримінального провадження встановлено, що суди попередніх інстанцій не здійснювали дослідження доказів та процесуальних документів, отриманих з порушенням права на захист особи під час його затримання, та не поклали ці відомості в основу своїх рішень.

Також ККС звертає увагу на те, що вилучені під час огляду у готельному номері гроші та інші речі не можуть вважатися плодами отруйного дерева з огляду на те, що не було складено відповідно до положень КПК протокол затримання особи.

Сам факт відсутності протоколу про затримання особи у матеріалах кримінального провадження жодним чином не свідчить про недопустимість всіх отриманих надалі доказів у цьому провадженні або ж про недопустимість слідчих дій. Означене порушення прав особи, яке виразилося у нескладанні протоколу про затримання, несвоєчасному складанні протоколу про затримання або ж про затримання особи раніше, аніж це зазначено у протоколі затримання, може бути усунуте шляхом констатації судом того часу затримання, коли воно реально відбулося. У цьому провадженні суди саме так й зробили, врахувавши затримання обвинуваченого.

Автор: Наталя Мамченко 

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