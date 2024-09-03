Сам факт отсутствия протокола о задержании в материалах производства не свидетельствует о недопустимости доказательств или следственных действий – Верховный Суд

Верховный Суд обращает внимание на то, что изъятые при осмотре в гостиничном номере деньги и другие вещи не могут считаться плодами ядовитого дерева, учитывая, что не был составлен в соответствии с положениями УПК протокол задержания лица.

Сам факт отсутствия протокола о задержании лица в материалах уголовного производства никоим образом не свидетельствует о недопустимости всех полученных в дальнейшем доказательств в этом производстве или о недопустимости следственных действий. Указанное нарушение прав лица, выразившееся в несоставлении протокола о задержании, несвоевременном составлении протокола о задержании или о задержании лица ранее, чем это указано в протоколе задержания, может быть устранено путем констатации судом того времени задержания, когда оно реально произошло. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 9 июля 2024 года по делу 678/428/23.

Обстоятельства дела

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ч. 5 ст. 185 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что суды предыдущих инстанций оставили без внимания факт незаконного задержания лица, выразившегося в несоставлении протокола о задержании.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил в силе решение судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС отмечает, что по делу отсутствует протокол задержания осужденного, а последний утверждал, что был задержан работниками полиции, когда после проведения осмотров вынужден был оставаться возле работников полиции и был доставлен ими в управление полиции, а постановлением следователя был взят под стражу в зале суда.

КУС обращает внимание, что этот довод стороны защиты был учтен судами предыдущих инстанций, констатировавших период задержания лица.

В ходе кассационной проверки материалов уголовного производства установлено, что суды предыдущих инстанций не проводили исследования доказательств и процессуальных документов, полученных с нарушением права на защиту лица во время его задержания, и не положили эти сведения в основу своих решений.

Также КУС обращает внимание на то, что изъятые при осмотре в гостиничном номере деньги и другие вещи не могут считаться плодами ядовитого дерева, учитывая, что не был составлен в соответствии с положениями УПК протокол задержания лица.

Сам факт отсутствия протокола о задержании лица в материалах уголовного производства никоим образом не свидетельствует о недопустимости всех полученных в дальнейшем доказательств в этом производстве или о недопустимости следственных действий. Указанное нарушение прав лица, выразившееся в несоставлении протокола о задержании, несвоевременном составлении протокола о задержании или о задержании лица ранее, чем это указано в протоколе задержания, может быть устранено путем констатации судом того времени задержания, когда оно реально произошло. В этом производстве суды именно так и поступили, учитывая задержание обвиняемого.

Автор: Наталя Мамченко

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