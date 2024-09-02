Как будут выключить свет 3 сентября — обнародовали графики

Во вторник, 3 сентября, в Украине снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключаться по одной и двух очередях. Об этом сообщила пресс-служба «ДТЭК».
Отмечается, что по указанию «Укрэнерго» завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений на протяжении всех суток.
Графики будут действовать следующим образом:
00:00 – 06:00 – одна очередь;
06:00 – 09:00 – две очереди;
09:00 – 16:00 – одна очередь;
16:00 – 24:00 – две очереди.
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