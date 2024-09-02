Прокурор, получивший квартиру в качестве взятки, предстанет перед судом

Квартиру в новостройке стоимостью более 3,5 млн грн прокурор оформил на жену.

В понедельник, 2 сентября, прокуроры САП направлили в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Одесской области по обвинению в злоупотреблении служебным положением, получении от застройщика неправомерной выгоды квартиры в Одессе и использовании заведомо поддельного документа. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Правоохранители установили, что, будучи в должности прокурора Одесской области, лицо, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с мэром Одессы, его заместителем, бывшим руководителем департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, его заместителем и другими лицами, осуществило безвозмездную передачу частному обществу-застройщику 2 земельных участков в г. Одессе общей площадью почти 4 га, что привело к общественным интересам территориальной общины г. Одессы ущерба в размере около 130 млн грн.

«За совершение этих действий глава областной прокуратуры получил от застройщика неправомерную выгоду квартиру в новостройке в г. Одессе стоимостью более 3,5 млн грн, которую оформил на жену», - заявили в САП.

Кроме того, выяснилось, что должностное лицо умышленно использовало заведомо поддельные документы об оценке земель, которые были незаконно переданы под строительство. Прокуратура не заказывала такие оценки, а стоимость земельных участков была заниженной и не соответствовала рыночным ценам.

Действия бывшего главы областной прокуратуры квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

В июле 2023 года дело в отношении него было выделено в отдельное производство по другому производству.

В САП добавили, что в августе 2023 года завершено досудебное расследование по делу о преступной организации, среди участников которой – мэр Одессы, действующие и бывшие чиновники Одесского горсовета. В настоящее время идет ознакомление с материалами по делу стороной защиты.

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