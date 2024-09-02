Убытки более 800 000 грн на закупке шин: будут судить чиновника Укртрансбезопасности

Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением при закупке автомобильных шин.

В Киеве прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника одного из управлений Государственной службы Украины по безопасности на транспорте по обвинению в злоупотреблении служебным положением при закупке автомобильных шин.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, обвиняемый отвечал за осуществление публичных закупок для нужд Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и ее территориальных подразделений и безосновательно отклонил более выгодные предложения участников торгов, требуя от них сертификаты на шины, которые не должны были требовать.

«По результатам проведенной закупки Государственной службе Украины по безопасности на транспорте нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. гривен», - заявили в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

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