Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти колаборантів і компаній із рф

Введено санкції проти майже 150 юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури росії.

У понеділок, 1 вересня, Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій Ради національної безпеки і оборони України проти причетних до російської авіаційної інфраструктури та колаборантів.

«Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну. І завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими», — сказав Президент у своєму зверненні.

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