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Что празднуют 9 сентября и какие памятные события произошли в этот день

10:12, 9 сентября 2024
9 сентября - Международный день защиты от нападений в сфере образования и Всемирный день электромобилей.
Что празднуют 9 сентября и какие памятные события произошли в этот день
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В понедельник, 9 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Всемирный день электромобилей – праздник посвященный повышению осведомленности об электромобилях и их преимуществам для окружающей среды и общества в целом.

Также 9 сентября – Международный день защиты от нападений в сфере образования. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 29 мая 2020 года. Цель этого дня – привлечь внимание к тяжелому положению более 75 миллионов детей в 35 странах, пострадавших от конфликтов, и их настоятельной потребности в поддержке области образования.

Еще сегодня День тестировщика – профессиональный праздник посвященный всем, кто занимается тестированием программного обеспечения, и имеет интересную историю.

Верующие чтят память святых праведных Иоакима и Анны.

Памятные события:

1920 – Создан Киевский авиационный завод;

1944 – СССР и Польша заключили договор о выселении украинцев из их этнических земель, вошедших в состав Польской республики – Депортация украинцев из Польши в УССР;

1951 – Народно-освободительная армия Китая вошла в Лхасу. Окончательная ликвидация тибетской независимости;

1991 – Провозглашена независимость Таджикистана;

1998 - В должности Председателя Генеральной Ассамблеи ООН украинского министра иностранных дел Геннадия Удовенко сменил представитель Уругвая Дидье Опертити;

2006 – Начался космический полет астронавтки НАСА, украинки Хайдемари Стефанишин-Пайпер.

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