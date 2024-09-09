Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Що святкують 9 вересня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:12, 9 вересня 2024
9 вересня — Міжнародний день захисту від нападів в сфері освіти та Всесвітній день електромобілів.
Що святкують 9 вересня та які пам’ятні події сталися цього дня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 9 вересня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день електромобілів - свято присвячене підвищенню обізнаності про електромобілі та їхні переваги для навколишнього середовища і суспільства в цілому. 

Також 9 вересня Міжнародний день захисту від нападів в сфері освіти. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 29 травня 2020 року. Мета цього дня – привернути увагу до важкого становища понад 75 мільйонів дітей у 35 країнах, які постраждали від конфліктів, та їхньої нагальної потреби в підтримці галузі освіти. 

Ще сьогодні День тестувальника - професійне свято присвячене всім, хто займається тестуванням програмного забезпечення, і має цікаву історію. 

Віряни вшановують пам'ять святих праведних Йоакима і Анни.

Пам’ятні події:

1920 - Створено Київський авіаційний завод;

1944 - СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що ввійшли до складу Польської республіки - Депортація українців із Польщі до УРСР;

1951 - Народно-визвольна армія Китаю увійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету;

1991 - Проголошено незалежність Таджикистану;

1998 - На посаді Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2006 - Розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нерозподілені справи ліквідованого ОАС міста Києва будуть розподілені між іншими судами згідно до навантаження на суди та суддів: список судів

ДСА розробила «Порядок передачі судових справ» ліквідованого ОАС міста Києва – більшість справ отримають Донецький та Луганський окружні адміністративні суди.

Мінфін не контролює плани ревізій Аудитслужби, і вона може ревізувати будь-яку бюджетну установу на свій розсуд – відповідь Мінфіну

Держаудитслужба може проводити ревізії у судах та будь-яких інших органах влади без погодження з Мінфіном – Мінфін.

Конкурс в апеляційні суди: тестування у вересні-жовтні, співбесіди у 2025 році – вони триватимуть 9 місяців

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Міністерство юстиції чекає перезавантаження – Ольга Стефанішина

Нова міністр юстиції розповіла, що буде далі з Мін’юстом, але питання полягає в тому, чи зможе Ольга Стефанішина взагалі ним ефективно керувати.

У Комітеті правової політики не полишають ідеї створити військові суди, хоча невідомо, де взяти під них бюджет

Фінансово-економічне обґрунтування під ідею створити військові суди поки невідоме.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду