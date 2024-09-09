Що святкують 9 вересня та які пам’ятні події сталися цього дня

9 вересня — Міжнародний день захисту від нападів в сфері освіти та Всесвітній день електромобілів.

У понеділок, 9 вересня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день електромобілів - свято присвячене підвищенню обізнаності про електромобілі та їхні переваги для навколишнього середовища і суспільства в цілому.

Також 9 вересня Міжнародний день захисту від нападів в сфері освіти. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 29 травня 2020 року. Мета цього дня – привернути увагу до важкого становища понад 75 мільйонів дітей у 35 країнах, які постраждали від конфліктів, та їхньої нагальної потреби в підтримці галузі освіти.

Ще сьогодні День тестувальника - професійне свято присвячене всім, хто займається тестуванням програмного забезпечення, і має цікаву історію.

Віряни вшановують пам'ять святих праведних Йоакима і Анни.

Пам’ятні події:

1920 - Створено Київський авіаційний завод;

1944 - СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що ввійшли до складу Польської республіки - Депортація українців із Польщі до УРСР;

1951 - Народно-визвольна армія Китаю увійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету;

1991 - Проголошено незалежність Таджикистану;

1998 - На посаді Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2006 - Розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

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