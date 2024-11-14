В Днепре перед судом предстали братья, которые жестоко убили таксиста и угнали его авто

Суд отправил злоумышленников за решетку.

В Днепре суд признал виновным двух братьев, которые жестоко убили таксиста и угнали его авто.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, суд назначил одному из братьев наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Доказано, что в 2016 году двое мужчин напали на водителя такси. Один из них нанес таксисту многочисленные удары по голове и телу, а также ножевые ранения в шею, от которых потерпевший скончался на месте», - заявили в прокуратуре.

После убийства братья забрали автомобиль, деньги и другое имущество жертвы. Чтобы скрыть следы преступления, они спрятали тело в лесополосе, подожгли авто и покинули место происшествия.

В июле 2022 года обвиняемые были признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления и приговорены к 13 и 15 годам лишения свободы. Прокуроры не согласились с приговором суда первой инстанции в связи с мягкостью и обжаловали его в апелляционном порядке.

Самарский районный суд поддержал позицию стороны обвинения и вынес новый приговор – мужчины приговорены к 15 и 16,5 годам лишения свободы.

В суде злоумышленники частично признали свою вину, однако прокуроры довели ее полностью. До вступления приговора в законную силу братья будут находиться под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.