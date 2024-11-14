У Дніпрі перед судом постали брати, які жорстоко вбили таксиста та викрали його авто

Суд відправив зловмисників за ґрати.

У Дніпрі суд визнав винним двох братів, які жорстоко вбили таксиста та викрали його авто.

Як повідоми Офіс Генерального прокурора, суд призначив одному з братів покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Враховуючи, що інший чоловік мав невідбуте покарання за вчинення крадіжки, він проведе за ґратами 16,5 років.

«Доведено, що у 2016 році двоє чоловіків напали на водія таксі. Один із них завдав таксисту численних ударів по голові та тілу, а також ножові поранення в шию, від яких потерпілий помер на місці», - заявили у прокуратурі.

Після вбивства брати забрали автомобіль, гроші та інше майно жертви. Щоб приховати сліди злочину, вони сховали тіло у лісосмузі, підпалили авто і покинули місце події.

У липні 2022 року обвинувачених визнано винними у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до 13 і 15 років позбавлення волі. Прокурори не погодилися з вироком суду першої інстанції у зв’язку з м’якістю та оскаржили його в апеляційному порядку.

Самарський районний суд підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок – чоловіків засуджено до 15 і 16,5 років позбавлення волі.

У суді зловмисники частково визнали свою вину, проте прокурори довели її повністю. До набрання вироком законної сили брати перебуватимуть під вартою.

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