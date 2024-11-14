Немобілізовані позичальники-учасники бойових дій не звільняються від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що норми про звільнення від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом стосуються виключно мобілізованих позичальників.

Як відомо, Верховна Рада передбачила для мобілізованих певні пільги. Так, влітку 2022 року Верховна Рада ухвалила як закон законопроект 7414 про заборону «вибивати» борги з військових за споживчими кредитами.

Втім, цей закон стосується виключно тих, хто служить, а не всіх учасників бойових дій.

Так, положення Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не містять норм, які б звільняли позичальника від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом протягом особливого періоду у зв’язку з наявністю в нього статусу учасника бойових дій.

А для звільнення від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом на підставі ч. 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей» мобілізовані позичальники повинні надати банку перелік документів, встановлений листом Міністерства оборони від 21 серпня 2014 року № 322/2/7142. На це вказав у своїй постанові від 4 вересня 2024 року Верховний Суд у справі 426/4264/19.

Нагадаємо, після внесення змін до законодавства ч. 15 ст. 14 Закону «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає, що військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період на весь час їх призову, а також їх дружинам (чоловікам), а також іншим військовослужбовцям, під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією РФ проти України, їх дружинам (чоловікам) - штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.

Історія справи

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу АТ «Ощадбанк» у справі за позовом АТ «Ощадбанк» до позичальника та його поручителя про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит.

Суди встановили, що між банком та позичальником укладено договір про іпотечний кредит, за умовами якого останній отримав кредит на придбання житлової квартири. За користування кредитом позичальник зобов’язався сплачувати банку плату в розмірі 12,5 % річних.

На забезпечення виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором між банком та поручителем укладено договір поруки. Позичальник перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за категорією учасник бойових дій.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився й суд апеляційної інстанції, позов задовольнив частково. Стягнув солідарно з відповідачів на користь АТ «Ощадбанк» заборгованість за договором про іпотечний кредит, у тому числі: борг за кредитом, проценти за користування кредитом, три проценти річних за прострочення сплати боргу за кредитом; три проценти річних за прострочення сплати процентів за користування кредитом; пеню за несвоєчасну сплату кредиту; пеню за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом.

Рішення суду мотивовано тим, що позичальник перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за категорією учасник бойових дій та з 23 вересня 2016 року має право на пільги згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Оскільки він перебуває на обліку за категорією учасник бойових дій, суд вважав, що на нього також поширюється дія Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Що вирішив Верховний Суд

Переглядаючи справу, Верховний Суд не погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій в оскаржуваній банком частині щодо відмови у стягненні з відповідачів за період з 24 вересня 2016 року до 15 січня 2020 року процентів за користування кредитом та трьох процентів річних за прострочення сплати процентів за користування кредитом з огляду на таке.

Відповідно до пункту (частини – прим. ред.) 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Для звільнення від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом мобілізовані позичальники повинні надати банку перелік документів, встановлений листом Міністерства оборони від 21 серпня 2014 року 322/2/7142.

Такими документами є: військовий квиток, в якому у відповідних розділах здійснюються службові відмітки, або довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для резервістів – витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною.

На вказані пільги мають право лише мобілізовані позичальники.

Надана відповідачем копія довідки Управління соціального захисту населення Старобільської РДА від 29 вересня 2016 року № 367 є документом, що може підтверджувати наявність у позичальника статусу учасника бойових дій та право на пільги (з 23 вересня 2016 року) відповідно до положень Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Водночас вказаний закон не містить норм, які б звільняли позичальника від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом протягом особливого періоду у зв’язку з наявністю у нього статусу учасника бойових дій.

Положення Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не містять норм, які б звільняли позичальника від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом протягом особливого періоду у зв’язку з наявністю у нього статусу учасника бойових дій.

Верховний Суд зазначив, що висновки судів про застосування до спірних правовідносин пункту 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» є безпідставними та необґрунтованими, оскільки положення цього закону стосуються виключно мобілізованих позичальників та за фактичних обставин у справі, встановлених під час неодноразового її розгляду, на спірні правовідносини не поширюються.

Враховуючи викладене, судам слід було вирішити питання про стягнення з відповідачів на користь банку процентів за користування кредитом, а також трьох процентів річних за прострочення сплати процентів за користування кредитом, без урахування наявності у позичальника пільг згідно з Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Ураховуючи викладене, Верховний Суд рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції змінив в частині солідарного стягнення з відповідачів на користь банку процентів за користування кредитом, а також трьох процентів річних за прострочення сплати процентів за користування кредитом, збільшивши період і розмір стягнутих процентів за користування кредитом, а також стягнутих трьох процентів річних за прострочення сплати процентів за користування кредитом.

Автор: Наталя Мамченко

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