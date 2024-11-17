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Нацгвардейцы из пулемета Browning сбили крылатую ракету – видео

16:58, 17 ноября 2024
Бойцы Национальной гвардии Украины сбили вражескую крылатую ракету в Винницкой области.
Нацгвардейцы из пулемета Browning сбили крылатую ракету – видео
Фото иллюстративное
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17 ноября во время утреннего вражеского обстрела бойцы Национальной гвардии Украины сбили крылатую ракету, ставшую частью комбинированной массовой атаки российских войск. Инцидент произошел в Винницкой области, где нацгвардейцы использовали крупнокалиберный пулемет Browning для успешного уничтожения вражеской ракеты.

Как сообщает Министерство внутренних дел Украины, после того как ракета была подбита, она изменила траекторию и упала на поле.

«В Винницкой области нацгвардейцы сбили крылатую ракету из крупнокалиберного пулемета Browning. Это произошло во время сегодняшней комбинированной массовой атаки россиян. Ракета, после подбития, изменила траекторию и упала среди поля. Детонация не состоялась», - говорится в сообщении.

Ранее мы публиковали видео, на котором бывшая воспитательница детсада уничтожила вражескую ракету из ПЗРК «Игла».

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оружие Нацгвардия обстрел

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