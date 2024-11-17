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Суд вынес приговор водителю, который избил 18-летнего парня за то, что тот не предоставил ему преимущество в движении

17:52, 17 ноября 2024
Водитель получил год тюрьмы за избиение парня из-за отказа уступить дорогу.
Суд вынес приговор водителю, который избил 18-летнего парня за то, что тот не предоставил ему преимущество в движении
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Суд Житомирской области вынес приговор 27-летнему водителю, который, недовольный тем, что 18-летний юноша не предоставил ему преимущество в движении, решил устроить конфликт. Около 14:00 20 февраля 2022 года мужчина обогнал автомобиль парня, остановил свое транспортное средство, создав таким образом препятствие для движения последнего. Далее он вышел из автомобиля, подошел к водителю 18-летнего парня, открыл дверцу и начал наносить удары по голове. Затем он схватил потерпевшего за затылок и ударил его коленом в лицо четыре раза.

Об этом сообщила пресс-служба Новоград-Волынского горрайонного суда Житомирской области.

Умышленные действия гражданина, которые выразились в причинении умышленных средней тяжести телесных повреждениях, повлекших длительное расстройство здоровья, суд квалифицировал по ч. 1 ст. 122 УК Украины.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал частичное возмещение ущерба на лечение потерпевшего в сумме 10 000 гривен, однако данная сумма не является достаточной для компенсации материальных затрат на лечение и на возмещение морального вреда.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Мужчина взят под стражу из зала суда. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшего возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 16 330 гривен и морального вреда в размере 200 000 гривен.

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суд дороги Житомир

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