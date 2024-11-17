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В Тернопольской области будут судить директора общества, который продал должностным лицам городского совета некачественные спальные мешки

23:00, 17 ноября 2024
Мужчина заключил договор с одним из горсоветов на поставку спальных мешков общей стоимостью более 12 миллионов, не занимаясь ни одним производством.
В Тернопольской области будут судить директора общества, который продал должностным лицам городского совета некачественные спальные мешки
Иллюстративное фото, источник - gre4ka.info
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В Тернопольской области будут судить директора общества, который продал должностным лицам городского совета некачественные спальные мешки более чем на 12 миллионов 690 тысяч гривен. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Установлено, что никогда не работавший в промышленном производстве киевлянин не был самостоятельным субъектом хозяйствования, за 5 дней до проведения органом местного самоуправления закупки спальных мешков, создал общество с ограниченной ответственностью.

Так, 16 ноября 2022 от имени этого общества он заключил договор с одним из городских советов Тернопольщины на поставку 4500 спальных мешков, общей стоимостью 12 миллионов 690 тысяч гривен, не занимаясь ни одним производством, не имея наемных работников.

«По условиям договора обвиняемый должен был поставить спальные мешки, качество которых подтверждалось сертификатом качества. В то же время, с целью придания своим действиям виду законных, он заказал сертификат соответствия, что является результатом проверки спальных мешков на соответствие требованиям, которые указал сам заказчик», — отметили в прокуратуре.

Директор общества передал должностным лицам органа местного самоуправления спальные мешки, качество которых не было подтверждено ни одним документом, предусмотренным договором, и которые не отвечали другим техническим требованиям к данному товару, получил из бюджета 12 миллионов 690 тысяч гривен, которые частично легализовал, выведя со счетов общества.

Правоохранители устанавливают причастность других лиц к данной афере.

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прокуратура Тернополь

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