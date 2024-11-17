Практика судів
  1. В Україні

На Тернопільщині судитимуть директора товариства, який продав посадовцям міської ради неякісні спальні мішки

23:00, 17 листопада 2024
Чоловік уклав договір із однією з міськрад на постачання спальних мішків, загальною вартістю понад 12 мільйонів, не займаючись жодним виробництвом.
На Тернопільщині судитимуть директора товариства, який продав посадовцям міської ради неякісні спальні мішки
Ілюстративне фото, джерело - gre4ka.info
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині судитимуть директора товариства, який продав посадовцям міської ради неякісні спальні мішки на понад 12 мільйонів 690 тисяч гривень. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Встановлено, що киянин, який ніколи не працював у промисловому виробництві, не був самостійним суб’єктом господарювання, за 5 днів до проведення органом місцевого самоврядування закупівлі спальних мішків, створив товариство з обмеженою відповідальністю.

Так, 16 листопада 2022 року від імені цього товариства він уклав договір із однією з  міських рад Тернопільщини на постачання 4500 спальних мішків, загальною вартістю 12 мільйонів 690 тисяч гривень, не займаючись жодним виробництвом, не маючи найманих працівників.

«За умовами договору обвинувачений мав поставити спальні мішки, якість яких підтверджувалась сертифікатом якості. Натомість, з метою надання своїм діям вигляду законних, він замовив сертифікат відповідності, що є результатом перевірки спальних мішків на відповідність вимогам, які зазначив сам замовник», — зазначили у прокуратурі.

Директор товариства передав посадовцям органу місцевого самоврядування спальні мішки, якість яких не була підтверджена жодним документом, передбаченим договором, та які не відповідали іншим технічним вимогам до даного товару, натомість отримав із бюджету 12 мільйонів 690 тисяч гривень, які частково легалізував, вивівши із рахунків товариства.

Правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до даної афери.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Тернопіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Немобілізовані позичальники-учасники бойових дій не звільняються від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що норми про звільнення від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом стосуються виключно мобілізованих позичальників.

Працюючим прокурорам можуть припинити виплату пенсій за вислугу років і пенсії по інвалідності

Хоча практика отримання одночасно і зарплати, і пенсії є не лише у прокурорів, позбавити пенсії за вислугу років пропонується саме працюючих прокурорів.

Про відсутність провокації з боку викривача свідчать ініціативні дії хабарника – Верховний Суд пояснив, як відрізнити провокатора від викривача

Викривачі можуть отримати мільйони гривень винагороди, що створює ризик провокації з їх боку – у Верховному Суді пояснили, як виокремити відсутність провокації з боку викривача.

Раді рекомендують схвалити зміни до Цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача

Як зазначають депутати, чинна редакція Цивільного кодексу в частині нормативного регулювання віндикаційних та негаторних позовів, позовної давності має наслідком формування за останні роки неоднозначної судової практики на рівні Верховного Суду.

Поліцейській надіслав адвокату для підготовки апеляційної скарги інформацію, яка виявилася службовою та отримав проблеми – що вирішив суд

Поліцейського звинуватили у тому, що він переслав адвокату інформацію про дислокацію нарядів патрульної поліції, але суд вказав, що вина капітана поліції не доведена.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді