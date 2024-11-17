Чоловік уклав договір із однією з міськрад на постачання спальних мішків, загальною вартістю понад 12 мільйонів, не займаючись жодним виробництвом.

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На Тернопільщині судитимуть директора товариства, який продав посадовцям міської ради неякісні спальні мішки на понад 12 мільйонів 690 тисяч гривень. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Встановлено, що киянин, який ніколи не працював у промисловому виробництві, не був самостійним суб’єктом господарювання, за 5 днів до проведення органом місцевого самоврядування закупівлі спальних мішків, створив товариство з обмеженою відповідальністю.

Так, 16 листопада 2022 року від імені цього товариства він уклав договір із однією з міських рад Тернопільщини на постачання 4500 спальних мішків, загальною вартістю 12 мільйонів 690 тисяч гривень, не займаючись жодним виробництвом, не маючи найманих працівників.

«За умовами договору обвинувачений мав поставити спальні мішки, якість яких підтверджувалась сертифікатом якості. Натомість, з метою надання своїм діям вигляду законних, він замовив сертифікат відповідності, що є результатом перевірки спальних мішків на відповідність вимогам, які зазначив сам замовник», — зазначили у прокуратурі.

Директор товариства передав посадовцям органу місцевого самоврядування спальні мішки, якість яких не була підтверджена жодним документом, передбаченим договором, та які не відповідали іншим технічним вимогам до даного товару, натомість отримав із бюджету 12 мільйонів 690 тисяч гривень, які частково легалізував, вивівши із рахунків товариства.

Правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до даної афери.

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