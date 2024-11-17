В ГНС напомнили о предельных сроках регистрации налоговых накладных в течение действия военного положения

Регистрация налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных производится с учетом предельных сроков.

В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области напомнили о предельных сроках регистрации налоговых накладных и расчетах корректировки в Едином реестре налоговых накладных в течение действия военного положения в Украине.

В частности, 8 февраля 2023 вступил в силу Закон Украины от 12 января 2023 № 2876-ІХ «О внесении изменений в раздел XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины о восстановлении ограничения пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения», в соответствии с которым, в частности , внесены изменения в подраздел. 2 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины.

Так, подразд. 2 разд. XX НКУ дополнен п. 89, согласно которому временно, в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное состояние будет прекращено или отменено, регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки в налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных осуществляется с учетом следующих предельных сроков:

- для налоговых накладных/расчетов корректировка в налоговые накладные, составленные с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, – до 5 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;

- для налоговых накладных/расчетов корректировка в налоговые накладные, составленные с 16 по последний календарный день (включительно) календарного месяца, – до 18 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;

- для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров/услуг в налоговую накладную, составленную на получателя – налогоплательщика, в которых предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, – в течение 18 календарных дней со дня получения такого расчета корректировки в налоговую накладную получателем (покупателем).

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