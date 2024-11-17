Суд виніс вирок водієві, який побив 18-річного хлопця за те, що той не надав йому перевагу в русі

Водій отримав рік тюрми за побиття хлопця через відмову поступитися дорогою.

Суд Житомирської області виніс вирок 27-річному керманичу, який, незадоволений тим, що 18-річний юнак не надав йому перевагу у русі, вирішив влаштувати конфлікт. Близько 14:00 20 лютого 2022 року чоловік обігнав автомобіль парубка, зупинив свій транспортний засіб, створивши таким чином перешкоду для руху останнього. Далі він вийшов із автомобіля, підійшов до водія 18-річного хлопця, відкрив дверцята і почав наносити удари по голові. Потім він схопив потерпілого за потилицю та ударив його коліном в обличчя чотири рази.

Про це повідомила пресслужба Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області.

Умисні дії громадянина, які виразилися у заподіянні умисних середньої тяжкості тілесних ушкодженнях, що спричинили тривалий розлад здоров’я, суд кваліфікував за ч. 1 ст. 122 КК України.

Обставиною, яка пом’якшує покарання, суд визнав часткове відшкодування шкоди на лікування потерпілого в сумі 10 000 гривень, однак дана сума не є достатньою для компенсації матеріальних витрат на лікування та на відшкодування моральної шкоди.

Суд, врахувавши всі обставини справи, призначив зловмиснику покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік. Чоловіка взято під варту з зали суду. Також суд ухвалив стягнути із засудженого на користь потерпілого відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, в розмірі 16 330 гривень та моральної шкоди в розмірі 200 000 гривень.

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