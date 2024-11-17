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В госинститутах существует кадровый кризис из-за потерь на войне – Владимир Зеленский

16:22, 17 ноября 2024
Война забрала много профессионалов из государственных и частных секторов, – Владимир Зеленский.
В госинститутах существует кадровый кризис из-за потерь на войне – Владимир Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский признал наличие кадрового кризиса в стране, объяснив, что значительное количество специалистов оставила свои должности и ушла на фронт из-за полномасштабного вторжения россии. Так он ответил на вопрос о кадровом кризисе, и как Правительство занимается поиском чиновников, во время встречи с представителями более 200 высших учебных заведений страны. Зеленский выразил благодарность украинским защитникам за их героизм, отметив, что потери среди специалистов государственных институтов и частного сектора являются значительными.

«Относительно кадрового кризиса, безусловно он есть. И с началом войны, безусловно, по понятным справедливым причинам большое количество людей пошло на войну абсолютно героически, и мы им все благодарны, и они просто смелые люди. К сожалению, есть потери, и вы знаете, что они большие», - отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что даже «один человек – это уже большая потеря», и многие из павших или раненых защитников были специалистами различных сфер, которые работали в государственных учреждениях и частном секторе.

Президент также добавил, что эффективность реформ и программ, реализуемых государством, зависит от слаженной работы всех секторов - государственного, общественного и частного.

«Та или иная реформа в конце концов работает, когда все институционально объединены, имеют цель. Тогда мы имеем высокий результат или желаемый результат. Поэтому с кадрами есть проблема. До войны она также была», - подытожил Зеленский.

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Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский

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