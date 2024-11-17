В держінститутах існує кадрова криза через втрати на війні – Володимир Зеленський

Війна забрала багато професіоналів з державних та приватних секторів, – Володимир Зеленський.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський визнав наявність кадрової кризи в країні, пояснивши, що значна кількість спеціалістів залишила свої посади та пішла на фронт через повномасштабне вторгнення росії. Так він відповів на питання щодо кадрової кризи, та як Уряд займається пошуком посадовців, під час зустрічі з представниками понад 200 вищих навчальних закладів країни. Зеленський висловив вдячність українським захисникам за їх героїзм, зазначивши, що втрати серед фахівців державних інститутів і приватного сектору є значними.

«Щодо кадрової кризи, безумовно вона є. І з початком війни, безумовно, зі зрозумілих справедливих причин велика кількість людей пішла на війну абсолютно героїчно, і ми їм усі вдячні, і вони просто сміливі люди. На жаль, є втрати, і ви знаєте, що вони великі», – зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що навіть «одна людина - це вже велика втрата», і багато з полеглих або поранених захисників були фахівцями різних сфер, які працювали в державних установах та приватному секторі.

Президент також додав, що ефективність реформ і програм, реалізованих державою, залежить від злагодженої роботи всіх секторів — державного, громадського та приватного.

«Та чи інша реформа врешті-решт працює, коли всі інституційно об'єднані, мають мету. Тоді ми маємо високий результат або бажаний результат. Тому з кадрами є проблема. До війни вона також була», — підсумував Зеленський.

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