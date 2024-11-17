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Чи можна відкликати скаргу, яка подана щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної

23:59, 17 листопада 2024
Коли до прийняття рішення комісією надійшла заява платника податку про відкликання скарги,вона залишається без розгляду, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається квитанція.
Чи можна відкликати скаргу, яка подана щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної
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Головне управління ДПС у Тернопільській області роз’яснило, чи можливо відкликати скаргу, яка подана щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до п. 5 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», скарга з додатками до неї (за наявності) та/або заява про відкликання скарги подаються платником податку в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій з дотриманням вимог Податкового кодексу України, законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» і реєструються ДПС у день їх надходження (додатки 1-4).

Форма заяви про відкликання скарги, яка подана щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку передбачено додатком 4 до Порядку розгляду скарги.

Згідно з п. 13 Порядку розгляду скарги у разі коли до прийняття рішення комісією центрального рівня надійшла заява платника податку про відкликання скарги (додаток 4), така скарга залишається без розгляду, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням залишення скарги без розгляду.

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податкова

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