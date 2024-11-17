Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

На Україну йде серйозне похолодання — очікуються морози і сніг

23:29, 17 листопада 2024
З 21 листопада на всій території країни прогнозується різке похолодання.
На Україну йде серйозне похолодання — очікуються морози і сніг
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 21 листопада прогнозується різке похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що похолодання відчуватиметься на заході, у центрі та на півночі України. Ще за кілька днів холодний атмосферний фронт накриє східні та південні регіони.

Також 21 листопада в Україні прогнозуються опади. У багатьох регіонах йтиме дощ зі снігом.

«З синоптичної точки зору така ситуація відносно традиційна для цієї пори року, проте умови для людей, транспорту, навантаження для електрики стануть складнішими», – попередила синоптик.

Проте до заходу на територію країни холодного атмосферного фронту в Україні буде переважно сухо. У понеділок, 18 листопада, упродовж дня очікується +4…+9, а на півдні потеплішає до +11 градусів.

У Києві 18 листопада стане прохолодніше. У столиці прогнозується +6…+7 градусів. Ускладнення погоди у столиці очікується із 21 листопада.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Немобілізовані позичальники-учасники бойових дій не звільняються від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що норми про звільнення від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом стосуються виключно мобілізованих позичальників.

Працюючим прокурорам можуть припинити виплату пенсій за вислугу років і пенсії по інвалідності

Хоча практика отримання одночасно і зарплати, і пенсії є не лише у прокурорів, позбавити пенсії за вислугу років пропонується саме працюючих прокурорів.

Про відсутність провокації з боку викривача свідчать ініціативні дії хабарника – Верховний Суд пояснив, як відрізнити провокатора від викривача

Викривачі можуть отримати мільйони гривень винагороди, що створює ризик провокації з їх боку – у Верховному Суді пояснили, як виокремити відсутність провокації з боку викривача.

Раді рекомендують схвалити зміни до Цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача

Як зазначають депутати, чинна редакція Цивільного кодексу в частині нормативного регулювання віндикаційних та негаторних позовів, позовної давності має наслідком формування за останні роки неоднозначної судової практики на рівні Верховного Суду.

Поліцейській надіслав адвокату для підготовки апеляційної скарги інформацію, яка виявилася службовою та отримав проблеми – що вирішив суд

Поліцейського звинуватили у тому, що він переслав адвокату інформацію про дислокацію нарядів патрульної поліції, але суд вказав, що вина капітана поліції не доведена.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді