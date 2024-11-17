На Україну йде серйозне похолодання — очікуються морози і сніг

З 21 листопада на всій території країни прогнозується різке похолодання.

В Україні з 21 листопада прогнозується різке похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що похолодання відчуватиметься на заході, у центрі та на півночі України. Ще за кілька днів холодний атмосферний фронт накриє східні та південні регіони.

Також 21 листопада в Україні прогнозуються опади. У багатьох регіонах йтиме дощ зі снігом.

«З синоптичної точки зору така ситуація відносно традиційна для цієї пори року, проте умови для людей, транспорту, навантаження для електрики стануть складнішими», – попередила синоптик.

Проте до заходу на територію країни холодного атмосферного фронту в Україні буде переважно сухо. У понеділок, 18 листопада, упродовж дня очікується +4…+9, а на півдні потеплішає до +11 градусів.

У Києві 18 листопада стане прохолодніше. У столиці прогнозується +6…+7 градусів. Ускладнення погоди у столиці очікується із 21 листопада.

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