На Украину идет серьезное похолодание — ожидаются морозы и снег

С 21 ноября по всей территории страны прогнозируется резкое похолодание.

В Украине с 21 ноября прогнозируется резкое похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что похолодание будет ощущаться на западе, в центре и на севере Украины. Еще через несколько дней холодный атмосферный фронт покроет восточные и южные регионы.

Также 21 ноября в Украине прогнозируются осадки. Во многих регионах будет идти дождь со снегом.

«С синоптической точки зрения такая ситуация относительно традиционна для этого времени года, однако условия для людей, транспорта, нагрузки для электричества станут сложнее», – предупредила синоптик.

Тем не менее, до захода на территорию страны холодного атмосферного фронта в Украине будет преимущественно сухо. В понедельник, 18 ноября, в течение дня ожидается +4…+9, а на юге потеплеет до +11 градусов.

В Киеве 18 ноября станет прохладнее. В столице прогнозируется +6…+7 градусов. Усложнение погоды в столице ожидается с 21 ноября.

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