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Можно ли отозвать жалобу, поданную относительно решения об отказе в регистрации налоговой накладной

23:59, 17 ноября 2024
Когда до принятия решения комиссией поступило заявление налогоплательщика об отзыве жалобы, оно остается без рассмотрения, а налогоплательщику в автоматическом режиме направляется квитанция.
Можно ли отозвать жалобу, поданную относительно решения об отказе в регистрации налоговой накладной
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Главное управление ГНС в Тернопольской области разъяснило, возможно ли отозвать жалобу, поданную относительно решения об отказе в регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Согласно п. 5 Порядка рассмотрения жалобы по решению об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных, о неучете таблицы данных плательщика налога на добавленную стоимость, о соответствии плательщика налога на добавленную стоимость критериям рискованности плательщика налога, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 года № 1165 «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных», жалоба с приложениями к ней (при наличии) и/или заявление об отзыве жалобы подаются налогоплательщиком в электронной форме техническими средствами электронных коммуникаций с соблюдением требований Налогового кодекса Украины, законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте», «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и регистрируются ГНС в день их поступления (приложения 1-4).

Форма заявления об отзыве жалобы, поданная по поводу решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных, о неучете таблицы данных плательщика НДС, о соответствии плательщика НДС критериям рискованности налогоплательщика предусмотрена приложением 4 к Порядку рассмотрения жалобы.

Согласно п. 13 Порядка рассмотрения жалобы в случае, когда до принятия решения комиссией центрального уровня поступило заявление налогоплательщика об отзыве жалобы (приложение 4), такая жалоба остается без рассмотрения, а налогоплательщику в автоматическом режиме направляется соответствующая квитанция. Такая квитанция подтверждает оставление жалобы без рассмотрения.

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