Полицейский направил адвокату для подготовки апелляционной жалобы информацию, которая оказалась служебной, и получил проблемы – что решил суд

Полицейский обвинялся в том, что он переслал адвокату информацию о дислокации нарядов патрульной полиции, но суд указал, что вина капитана полиции не доказана.

Коропский районный суд Черниговской области рассмотрел протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, который был составлен в отношении офицера патрульной полиции.

Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении, инспектор сектора реагирования патрульной полиции Нежинского районного управления полиции, капитан Иван Т., приказом по личному составу Главного управления Национальной полиции в Черниговской области от 21 декабря 2023 года был назначен на должность инспектора реагирования патрульной полиции Новгород-Северского районного отдела полиции.

Капитан полиции с таким приказом не согласился и обратился в Черниговский окружной административный суд с иском к Главному управлению Национальной полиции в Черниговской области об отмене приказа и восстановлении на предыдущей должности.

Однако 19 февраля 2024 года суд отказал Ивану Т. в удовлетворении исковых требований.

Впрочем, капитана полиции неудача не остановила, и он поручил адвокату готовить апелляционную жалобу.

Для этого Иван Т. переслал адвокату с помощью мессенджера Viber дополнительную информацию – данные о дислокации нарядов полиции Новгород-Северского районного отдела полиции на 21 февраля 2024 года.

Соответственно адвокат полицейского приобщил указанную информацию как доказательство к апелляционной жалобе и подал жалобу в Шестой апелляционный административный суд.

В апреле представитель ГУНП в Черниговской области, знакомясь с материалами дела, заметил, что к жалобе приобщена служебная информация - план дислокации нарядов патрульной полиции по состоянию на 21 февраля, режим работы нарядов, зоны обслуживания, виды нарядов, позывные полицейских и их персональные данные, включая номера мобильных телефонов.

Также представитель ГУНП обратил внимание, что служебная информация была отправлена ​​с помощью Viber, а затем распечатана и в виде фотокопий приобщена к материалам апелляционной жалобы.

Однако нюанс заключался в том, что указанная информация, в соответствии с Перечнем сведений, составляющих служебную информацию в системе Национальной полиции Украины, является служебной и не подлежит разглашению.

При этом официальным путем указанную информацию адвокат Ивана Т. получить никак не мог, да и вообще с соответствующим запросом в органы полиции он не обращался.

Таким образом, согласно заключению служебного расследования, именно Иван Т. незаконно распространил и использовал в своих интересах информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением служебных полномочий.

Действия Ивана Т. были определены как нарушение им требований ч. 1 ст. 43 (неразглашение информации) Закона «О предотвращении коррупции».

Таким образом, в отношении капитана полиции был составлен протокол по ч. 1 ст. 172-8 (незаконное использование информации, ставшей известной лицу в связи с исполнением служебных полномочий) Кодекса об административных правонарушениях.

Интересно, что в судебном заседании Иван Т. вину в совершении административного правонарушения не признал и объяснил, что доступа к служебной информации о дислокации нарядов полиции у него в принципе не было, и нет. Кто имел ранее или имеет сейчас доступ к указанной информации, капитану полиции неизвестно. Как служебная информация оказалась у его адвоката, Ивану Т. также неизвестно.

Иван Т. рассказал суду, что накануне суточного дежурства ему устно по телефону всегда сообщали о месте дежурства, то есть лично к графикам дежурств он доступа не имел.

По словам Ивана Т. о том, как в материалах судебного дела оказалась служебная информация, известно только его адвокату.

В свою очередь адвокат полицейского во время проведения служебного расследования категорически отказался сообщать сотрудникам полиции, откуда и как у него оказалась служебная информация. Адвокат также отметил, что каких-либо объяснений он на этот счет вообще предоставлять не будет.

Свое нежелание давать пояснения адвокат мотивировал адвокатской тайной, не подлежащей разглашению.

Изучив позиции сторон, суд отметил, что лица, уполномоченные на составление протокола об административном правонарушении, должны были представить суду доказательства, доказывающие вину Ивана Т. в незаконном разглашении и использовании информации, ставшей известной в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Впрочем, в материалах служебного расследования не указано, как вообще Иван Т. мог получить соответствующую служебную информацию, если он, согласно своим непосредственным обязанностям, не имел к ней доступа.

Также суд отметил, что материалы служебного расследования не содержат свидетельских показаний, документов или видеозаписей, которые бы прямо подтверждали вину Ивана Т.

А из распечаток с Viber невозможно установить личность отправителя и получателя служебной информации.

Таким образом, суд пришел к выводу, что обвинение Ивана Т. в разглашении служебной информации основывается на предположениях должностных лиц Национальной полиции.

А поскольку обвинение не может основываться на предположениях, то все сомнения относительно доказанности вины Ивана Т. толкуются в пользу капитана полиции.

В результате 5 ноября 2024 года Коропский райсуд Черниговской области закрыл дело о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-8 КоАП за неимением состава административного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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