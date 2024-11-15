Поліцейській надіслав адвокату для підготовки апеляційної скарги інформацію, яка виявилася службовою та отримав проблеми – що вирішив суд

Поліцейського звинуватили у тому, що він переслав адвокату інформацію про дислокацію нарядів патрульної поліції, але суд вказав, що вина капітана поліції не доведена.

Коропський районний суд Чернігівської області розглянув протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, якій був складений стосовно офіцера патрульної поліції.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, інспектор сектору реагування патрульної поліції Ніжинського районного управління поліції, капітан Іван Т., наказом по особовому складу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області від 21 грудня 2023 року був призначений на посаду інспектора реагування патрульної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції.

Капітан поліції з таким наказом не погодився та звернувся до Чернігівського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про скасування наказу та поновлення на попередній посаді.

Однак 19 лютого 2024 року суд відмовив Івану Т. у задоволенні позовних вимог.

Втім, капітана поліції невдача не зупинила і він доручив адвокату готувати апеляційну скаргу.

Для цього Іван Т. переслав адвокату за допомогою месенджеру Viber додаткову інформацію – дані про дислокацію нарядів поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції станом на 21 лютого 2024 року.

Відповідно адвокат поліцейського долучив вказану інформацію як доказ до апеляційної скарги та подав скаргу у Шостий апеляційний адміністративний суд.

У квітні представник ГУНП в Чернігівській області, ознайомлюючись з матеріалами справи, помітив, що до скарги долучена службова інформація – план дислокації нарядів патрульної поліції станом на 21 лютого, режим роботи нарядів, зони обслуговування, види нарядів, позивні поліцейських та їх персональні дані включно з номерами мобільних телефонів.

Також представник ГУНП звернув увагу, що службова інформація була надіслана за допомогою Viber, а потім роздрукована та у вигляді фотокопій долучена до матеріалів апеляційної скарги.

Однак нюанс полягав у тому, що вказана інформація, відповідно до Переліку відомостей, що становить службову інформацію в системі Національної поліції України, є службовою та не підлягає розголошенню.

При цьому офіційними шляхом вказану інформацію адвокат Івана Т. отримати ніяк не міг та й взагалі з відповідним запитом до органів поліції він не звертався.

Таким чином, згідно до висновку службового розслідування, саме Іван Т. незаконно розповсюдив та використав у своїх інтересах інформацію, що стала відома йому у зв’язку з виконанням службових повноважень.

Дії Івана Т. були визначені як порушення ним вимог ч. 1 ст. 43 (нерозголошення інформації) Закону «Про запобігання корупції».

Таким чином щодо капітана поліції був складений протокол за ч. 1 ст. 172-8 (незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Цікаво, що в судовому засіданні Іван Т. вину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнав та пояснив, що доступу до службової інформації про дислокацію нарядів поліції у нього в принципі не було і не має. Хто мав раніше або має зараз доступ до зазначеної інформації, капітану поліції невідомо. Як службова інформація опинилася у його адвоката, Івану Т. також невідомо.

Іван Т. розповів суду, що напередодні добового чергування йому усно телефоном завжди повідомляли про місце чергування, тобто особисто до графіків чергувань він доступу не мав.

На думку Івана Т. про те, як в матеріалах судової справи опинилася службова інформація, відомо лише його адвокату.

У свою чергу адвокат поліцейського під час проведення службового розслідування у категоричній формі відмовився повідомляти співробітникам поліції, звідки та як в нього опинилася службова інформація. Адвокат також зазначив, що будь-яких пояснень з цього приводу взагалі надавати не буде.

Своє небажання надавати пояснення адвокат мотивував адвокатською таємницею, яка не підлягає розголошенню.

Дослідивши позиції сторін, суд зазначив, що особи, уповноважені на складання протоколу про адміністративне правопорушення, повинні надати суду докази, які б доводили провину Івана Т. у незаконному розголошенні та використанні інформації, що стала відомою у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Втім, у матеріалах службового розслідування не вказане, як взагалі Іван Т. міг отримати відповідну службову інформацію, якщо він, згідно до своїх безпосередніх обов’язків, не мав до неї доступу.

Також суд зазначив, що матеріали службового розслідування не містять показів свідків, документів чи відеозаписів, які б прямо підтверджували провину Івана Т.

А з роздруківок з Viber неможливо встановити особи відправника та отримувача службової інформації.

Отже, суд дійшов висновку, що обвинувачення Івана Т. у розголошенні службової інформації ґрунтується на припущеннях посадових осіб Національної поліції.

А оскільки обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, то усі сумніви стосовно доведеності вини Івана Т. тлумачаться на користь капітана поліції.

У підсумку 5 листопада 2024 року Коропський райсуд Чернігівської області закрив справу про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-8 КУпАП за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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