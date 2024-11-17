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Нацгвардійці з кулемета Browning збили крилату ракету – відео

16:58, 17 листопада 2024
Бійці Національної гвардії України збили ворожу крилату ракету в Вінницькій області.
Нацгвардійці з кулемета Browning збили крилату ракету – відео
Фото ілюстративне
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17 листопада під час ранкового ворожого обстрілу бійці Національної гвардії України збили крилату ракету, що стала частиною комбінованої масової атаки російських військ. Інцидент стався в Вінницькій області, де нацгвардійці використали крупнокаліберний кулемет Browning для успішного знищення ворожої ракети.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, після того як ракета була підбита, вона змінила траєкторію і впала на поле.

«На Вінниччині нацгвардійці збили крилату ракету з крупнокаліберного кулемета Browning. Це сталось під час сьогоднішньої комбінованої масової атаки росіян. Ракета, після підбиття, змінила траєкторію та впала серед поля. Детонація не відбулася», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми публікували відео, на якому колишня вихователька дитсадка знищила ворожу ракету з ПЗРК «Ігла».

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зброя Нацгвардія обстріл

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