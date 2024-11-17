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Колишня вихователька дитсадка знищила ворожу ракету з ПЗРК «Ігла» – відео

13:56, 17 листопада 2024
Повітряні сили показали бойову роботу Наталії Грабарчук – першого бойового пуску з «Ігли».
Колишня вихователька дитсадка знищила ворожу ракету з ПЗРК «Ігла» – відео
Джерело фото: Повітряні Сили ЗС України
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Повітряні сили України оприлюднили кадри бойової роботи військовослужбовиці Наталії Грабарчук, яка з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збила крилату ракету ворога.

Раніше Наталія працювала вихователькою в дитячому садку, а з 2021 року служить стрільцем-зенітником у Галицько-Волинській радіотехнічній бригаді повітряного командування «Захід».

«Це був її перший бойовий пуск, і перше влучання! Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів», — зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Сама Наталія зізнається, що під час виконання бойового завдання залишила всі емоції за спиною:

«Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах, — розповідає Наталія. —  А тут — перший бойовий і в ціль!.. ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи – військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили», — поділилася Наталія.

За її словами, у складі мобільної вогневої групи є й інші жінки-військовослужбовці, які разом докладають максимум зусиль для захисту неба України.

Як розповіли в Повітряних Силах ЗСУ, у цивільному житті Наталія Грабарчук була вихователькою дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона — стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування «Захід».

 

Джерело відео: Повітряні Сили ЗС України

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