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Нет трудовой книжки или записей в ней – как подтвердить подтвердить страховой стаж

07:37, 25 ноября 2024
Страховой стаж исчисляется по данным, имеющимся в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.
Нет трудовой книжки или записей в ней – как подтвердить подтвердить страховой стаж
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснили, как подтвердить страховой стаж в отсутствие трудовой книжки или соответствующих записей в ней.

Страховой стаж исчисляется по данным, имеющимся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (персонифицированный учет).

Порядком подтверждения стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 № 637, определено, что основным документом о стаже работы до внедрения персонифицированного учета является трудовая книжка.

Если трудовой книжки нет или в ней отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные, неточные данные о периодах работы, для подтверждения стажа принимаются:

  • данные персонифицированного учета;
  • выписки или справки, составленные на основе данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и/или информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций;
  • справки, выписки из приказов;
  • личные счета и сведения о выдаче заработной платы;
  • удостоверения, характеристики;
  • письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении;
  • другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Периоды осуществления предпринимательской деятельности физическими лицами-предпринимателями учитываются в страховой стаж на основании документов об уплате страховых взносов (платежных поручений, квитанций учреждений банков, документов, подтверждающих почтовые переводы, информации органов Пенсионного фонда Украины).

Для ФЛП с применением упрощенной системы налогообложения – на основании свидетельства об уплате единого налога, специального торгового патента, документов об уплате единого или фиксированного налога.

Периоды производства физическим лицом предпринимательской деятельности могут подтверждаться данными персонифицированного учета.

Период прохождения военной службы подтверждается:

  • военным билетом;
  • справками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ранее военноматы), воинских частей и учреждений;
  • справками архивных и военно-лечебных учреждений.

Для подтверждения службы в органах внутренних дел Национальной полиции принимаются справки, которые выдаются в порядке, определяемом МВД.

Период обучения по дневной форме получения образования – в высших учебных заведениях, профессиональных учебно-воспитательных заведениях, учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре подтверждается дипломами, свидетельствами, удостоверениями, а также справками и другими документами. сведения о периоде обучения.

Время ухода за неработающей матерью до достижения ребенком трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж на основании свидетельства о рождении ребенка (в случае смерти ребенка — свидетельства о смерти).

Периоды работы других категорий лиц относят к страховому стажу и подтверждаются соответствующими документами о трудовой деятельности.

При отсутствии документов об стаже работы и невозможности их получения вследствие ликвидации, расположения предприятия, учреждения, организации на временно оккупированной территории, в районах проведения боевых действий или отсутствия архивных данных по другим причинам, чем указанные в п. 17 Порядка № 637, стаж работы устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, знающих заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе колхозе) и имеющих документы за период совместной работы с заявителем.

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