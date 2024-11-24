Села за руль нетрезвая и устроила ДТП — в Черкассах наказали водителя, из-за которой погиб ребенок

Женщина проведет за решеткой 6,5 лет.

В Черкассах судили виновницу смертельного ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Ранее суд первой инстанции признал женщину виновной в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло за собой смерть ребенка и телесное повреждение средней тяжести другой потерпевшей.

Ей назначен наказание в виде 6 лет и 6 месяцев заключения с запретом на управление транспортными средствами в течение 8 лет.

Доказано, что в июне 2023 года 26-летняя водитель совершила ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Она ехала за рулем автомобиля с двумя пассажирами – женщиной и ее малолетней дочерью. При этом в салоне не было детского автокресла.

Осужденная допустила наезд на припаркованный автомобиль, после чего произошла опрокидывание транспортного средства и травмирование пассажиров. Девочка в возрасте 1 года почти 9 месяцев погибла, а ее 27-летняя мать получила телесные повреждения средней тяжести.

​По итогам апелляционного рассмотрения просьба защиты о смягчении наказания не была удовлетворена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.