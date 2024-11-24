Практика судів
  1. В Україні

Сіла за кермо нетвереза і влаштувала ДТП — у Черкасах покарали водійку, через яку загинула дитина

23:27, 24 листопада 2024
Жінка проведе за ґратами 6,5 років.
Сіла за кермо нетвереза і влаштувала ДТП — у Черкасах покарали водійку, через яку загинула дитина
Фото: Черкаська обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкасах судили винуватицю смертельної ДТП, в якій загинула дитина. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Раніше суд першої інстанції визнав жінку винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть дитини та тілесне ушкодження середньої тяжкості іншій потерпілій.

Їй призначили покарання у вигляді 6 років і 6 місяців ув'язнення з забороною на управління транспортними засобами протягом 8 років.

Доведено, що у червні 2023 року 26-річна водійка вчинила ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Вона їхала за кермом автомобіля з двома пасажирами – жінкою та її малолітньою донькою. При цьому у салоні не було дитячого автокрісла.

Засуджена допустила наїзд на припарковане авто, після чого відбулося перекидання транспортного засобу та травмування пасажирів. Дівчинка віком 1 рік майже 9 місяців загинула, а її 27-річна мати отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

За підсумками апеляційного розгляду прохання захисту про пом'якшення покарання не було задоволено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура ДТП Черкаси вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Господарський суд зможе стягнути штраф до 121 тисячі грн з боржника під час судового контролю за виконанням рішення – прийнято закон

Під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи їх керівників штраф у сумі від 60 560 грн до 121 120 грн – Верховна Рада прийняла закон.

Дані медоглядів військовозобов’язаних будуть автоматично потрапляти з Електронної системи охорони здоров’я до Реєстру «Оберіг»

Інформація про стан придатності чоловіків до військової служби автоматично потраплятиме з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Реєстру військовозобов’язаних.

Для відеоспостереження за людьми у громадських місцях та на роботі пропонують встановити чіткі правила

Здійснення відеоспостереження в громадських та публічних місцях, допускається лише у випадках, передбачених законодавством, з метою запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення громадської безпеки і порядку – Верховна Рада схвалила законопроект за основу.

Верховний Суд пояснив, що застосування судом принципу jura novit curia – «суд знає закони» – не є безмежним, і при власній перекваліфікації позову суд може порушити право на справедливий суд

Суд зобов’язаний застосувати правильні норми права, перекваліфікувавши позов, незалежно від посилань позивача, але перекваліфіковуючи позов, суд може порушити право на справедливий суд як щодо відповідача, так і щодо позивача – Верховний Суд.

Невідомий зламав DVD-диск з основним доказом у справі про державну зраду – апеляційний розгляд під загрозою

Випадків пошкодження DVD з доказами у справах стає дедалі більше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду