Сіла за кермо нетвереза і влаштувала ДТП — у Черкасах покарали водійку, через яку загинула дитина

Жінка проведе за ґратами 6,5 років.

Фото: Черкаська обласна прокуратура

У Черкасах судили винуватицю смертельної ДТП, в якій загинула дитина. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Раніше суд першої інстанції визнав жінку винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть дитини та тілесне ушкодження середньої тяжкості іншій потерпілій.

Їй призначили покарання у вигляді 6 років і 6 місяців ув'язнення з забороною на управління транспортними засобами протягом 8 років.

Доведено, що у червні 2023 року 26-річна водійка вчинила ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Вона їхала за кермом автомобіля з двома пасажирами – жінкою та її малолітньою донькою. При цьому у салоні не було дитячого автокрісла.

Засуджена допустила наїзд на припарковане авто, після чого відбулося перекидання транспортного засобу та травмування пасажирів. Дівчинка віком 1 рік майже 9 місяців загинула, а її 27-річна мати отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

​​За підсумками апеляційного розгляду прохання захисту про пом'якшення покарання не було задоволено.

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